Tale e Quale Show 2025, classifica e vincitore della quarta puntata

La nuova edizione di Tale e Quale Show si sta rivelando piuttosto varia, e nel tipo di interpretazioni proposte, e nelle sue classifiche: fino a qui non ha mai vinto lo stesso concorrente. La quarta puntata infatti, andata in onda venerdì 17 ottobre su Rai 1, ha decretato come suo vincitore chi era fin qui sempre rimasto verso la metà delle classifiche.
Il vincitore della quarta puntata
Peppe Quintale ha conquistato la sua prima vittoria con un'imitazione di Tony Hadley, l'ex frontman degli Spandau Ballet. Gold, amatissimo classico del 1984, non è stata una missione semplice, ma l'interpretazione calda del comico napoletano ha conquistato pubblico e giuria.
La classifica della quarta puntata
Non sola la prima posizione di Peppe Quintale, la quarta puntata ha portato una sopresa anche al secondo posto, dove si è piazzato quel Gianni Ippoliti solitamente sempre tra gli ultimi. Solo terza la vincitrice della scorsa puntata, Pamela Petrarolo, mentre, senza alcuna sorpresa, fanalino di coda è stata Carmen Di Pietro.
Peppe Quintale con 63 punti
Gianni Ippoliti con 57 punti
Pamela Petrarolo con 55 punti
Antonella Fiordelisi con 51 punti
Maryna con 44 punti
Le Donatella con 41 punti
Samuele Cavallo con 39 punti
Tony Maiello con 36 punti
Insinna & Cirilli con 32 punti
Carmen Di Pietro con 21 Punti
Ecco l'elenco completo delle esibizioni viste nel corso della puntata di ieri sera (che è sempre visibile anche in streaming su RaiPlay nella sezione dedicata alla show di Rai 1):
Perdere l'amore - Massimo Ranieri (Samuele Cavallo)
30ºC - Anna (Antonella Fiordelisi)
Gente come noi - Ivana Spagna (Pamela Petrarolo)
Gold - Tony Hadley (Peppe Quintale)
Tu vuò fà l'americano - Renato Carosone e Rocco Hunt (Flavio Insinna e Gabriele Cirilli)
As it was - Harry Styles (Tony Maiello)
Essere una donna - Anna Tatangelo (Maryna)
My heart will go on - Celine Dion (Carmen Di Pietro)
Non son degno di te - Gianni Morandi (Gianni Ippoliti)
Furore - Paola & Chiara (Le Donatella)