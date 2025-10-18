Tale e Quale Show 2025, classifica e vincitore della quarta puntata

La puntata in onda ieri sera di Tale e Quale Show 2025 ha portato sul podio un concorrente che solitamente 'riposa' nella parte bassa della classifica: ecco di chi si tratta

La nuova edizione di Tale e Quale Show si sta rivelando piuttosto varia, e nel tipo di interpretazioni proposte, e nelle sue classifiche: fino a qui non ha mai vinto lo stesso concorrente. La quarta puntata infatti, andata in onda venerdì 17 ottobre su Rai 1, ha decretato come suo vincitore chi era fin qui sempre rimasto verso la metà delle classifiche.

Il vincitore della quarta puntata

Peppe Quintale ha conquistato la sua prima vittoria con un'imitazione di Tony Hadley, l'ex frontman degli Spandau Ballet. Gold, amatissimo classico del 1984, non è stata una missione semplice, ma l'interpretazione calda del comico napoletano ha conquistato pubblico e giuria.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

La classifica della quarta puntata

Non sola la prima posizione di Peppe Quintale, la quarta puntata ha portato una sopresa anche al secondo posto, dove si è piazzato quel Gianni Ippoliti solitamente sempre tra gli ultimi. Solo terza la vincitrice della scorsa puntata, Pamela Petrarolo, mentre, senza alcuna sorpresa, fanalino di coda è stata Carmen Di Pietro.

Peppe Quintale con 63 punti

Gianni Ippoliti con 57 punti

Pamela Petrarolo con 55 punti

Antonella Fiordelisi con 51 punti

Maryna con 44 punti

Le Donatella con 41 punti

Samuele Cavallo con 39 punti

Tony Maiello con 36 punti

Insinna & Cirilli con 32 punti

Carmen Di Pietro con 21 Punti

Ecco l'elenco completo delle esibizioni viste nel corso della puntata di ieri sera (che è sempre visibile anche in streaming su RaiPlay nella sezione dedicata alla show di Rai 1):