Tale e Quale Show 2024: chi sono i concorrenti. Carlo Conti svela i nomi a sorpresa su Instagram

Carmen Di Pietro - showgirl e attrice senza meriti particolari, ha partecipato come concorrente al Grande Fratello Vip e per ben due volte all'Isola dei Famosi

Roberto Ciufoli - attore e comico, è un ex membro della Premiata Ditta, come Pino Insegno

Simone Annicchiarico - conduttore e grande appassionato di musica (canta in una cover band dei Led Zeppelin), è il figlio di Walter Chiari e Alida Chelli. Ha esordito in TV al fianco di Heather Parisi nel programma per bambini Arriba!!! Arriba!!!, e fino al 2013 è stato il conduttore di Italia's Got Talent su Canale 5