Stefano De Martino nuovo conduttore di Affari tuoi: la foto su Instagram non lascia dubbi

Domani, 19 luglio, a Napoli, la Rai presenterà i palinsesti per la stagione 2024/2025. Con un giorno di anticipo, Stefano De Martino ha rivelato una delle notizie più attese, sebbene prevedibili, dai telespettatori della rete ammiraglia Rai: sarà lui a prendere il posto di Amadeus alla conduzione di Affari Tuoi.

Stefano De Martino succede ad Amadeus alla conduzione di Affari Tuoi

Il trasferimento dell'ex conduttore di Sanremo al Nove ha aperto il dibattito sulla sua successione. La Rai ha deciso di puntare su una soluzione sicura, affidando la conduzione del festival canoro a Carlo Conti, che tornerà sul palco dell'Ariston per la quarta volta. La sua ultima apparizione risale a Sanremo 2017, quando fu affiancato da Maria De Filippi, la regina di Mediaset.

Amadeus, oltre ad aver rilanciato Sanremo, ha reso Rai 1 praticamente imbattibile nella fascia access prime time. Affari Tuoi e I Soliti Ignoti hanno dominato gli ascolti, superando regolarmente Striscia la Notizia. Subito dopo l'annuncio ufficiale del passaggio di Amadeus al gruppo Discovery, si è subito parlato di Stefano De Martino come suo possibile successore, dopo il successo ottenuto con Stasera tutto è possibile e Bar Stella su Rai 2.

Stefano De MArtino con Biaggio Izzo e Francesco Paolantoni a Stasera tutto è possibile

Oggi, l'account X Cinguetterai, solitamente ben informato su tutto ciò che accade a Viale Mazzini, ha scritto: "Test superato per Stefano De Martino: sarà lui il nuovo conduttore di Affari Tuoi. Le prove di conduzione si sono svolte a fine giugno. Ieri ha registrato il promo per la nuova edizione nel Teatro delle Vittorie, con i pacchi in cartone e il vecchio telefono". Poco fa, il presentatore ha condiviso su Instagram una foto con uno degli storici pacchi del programma.

Nella prossima stagione, Stefano De Martino sarà anche uno dei giudici che si alterneranno a Tale e quale show. Nella trasmissione di Carlo Conti, oltre ai due giudici confermati, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, e alla nuova arrivata Alessia Marcuzzi, ci sarà un quarto giudice a rotazione. Tra i nomi confermati figurano Pupo, Geppi Cucciari e lo stesso Stefano De Martino.