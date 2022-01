Takeaway: biglietti in omaggio per vedere al cinema l'ultimo film con Libero De Rienzo

Scopri come ottenere i biglietti in omaggio per Takeaway, l'ultimo film in cui ha recitato l'attore italiano Libero De Rienzo.

A partire dal 20 gennaio sarà possibile vedere sui grandi schermi italiani Takeaway, il nuovo film scritto e diretto da Renzo Carbonera. Un'opera che permetterà al pubblico di godere anche dell'ultima performance attoriale di Libero De Rienzo, l'attore romano che si è spento la scorsa estate a soli 44 anni. Una scomparsa improvvisa che ha lasciato un grande vuoto nel cuore della gente comune, dei suoi colleghi e delle tante persone che hanno avuto la fortuna di incrociare il suo cammino.

Takeaway: un'immagine del film

In occasione dell'uscita di Takeaway, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, sono stati messi a disposizione 160 biglietti omaggio che permetteranno ad altrettante persone di vedere gratuitamente il film in alcune sale collocate sul territorio italiano. Nello specifico, le sale che aderiscono all'iniziativa si trovano a Roma, Torino, Milano, Napoli e Bologna , mentre gli inviti saranno distribuiti nel seguente modo (ognuno darà diritto a due ingressi omaggio):

ROMA - Cinema MIGNON - 20 inviti (40 biglietti)

- 20 inviti (40 biglietti) NAPOLI - Cinema MODERNISSIMO - 30 inviti (60 biglietti)

- 30 inviti (60 biglietti) TORINO - Cinema GREENWICH - 5 inviti (10 biglietti)

- 5 inviti (10 biglietti) MILANO - Cinema CENTRALE - 5 inviti (10 biglietti)

- 5 inviti (10 biglietti) BOLOGNA - Cinema ODEON - 20 inviti (40 biglietti)

Segnaliamo che i biglietti saranno validi per qualsiasi spettacolo di giovedì 20, venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 gennaio . Per ottenere gli inviti, è necessario richiederli, fino ad esaurimento, inviando una email a info@blublunetwork.com, specificando il giorno in cui si intende utilizzare i biglietti ed un secondo giorno alternativo se non dovesse esserci più disponibilità per il giorno prescelto. I biglietti potranno essere ritirati direttamente alla cassa dei cinema presentando la email di conferma ricevuta, un documento di identità ed il Green Pass .

Attenzione : la redazione di Movieplayer.it declina ogni responsabilità in merito alla gestione (anche sanitaria) delle anteprime.

Takeaway: Carlotta Antonelli in una sequenza

Nel cast di Takeaway, insieme a Libero De Rienzo, troviamo anche Paolo Calabresi, Carlotta Antonelli, Primo Reggiani e Anna Ferruzzo. Di seguito, la sinossi del film: Maria è un'atleta, una marciatrice. L'orgoglio di papà, che vorrebbe vederla coronare un sogno di successo. La mamma è più scettica, sebbene Johnny, compagno della ragazza che ha quasi il doppio dei suoi anni, sappia come tenere vivo il sogno di Maria e dei suoi genitori. Per questo motivo, Johnny ha il frigo pieno di boccette, avendo aiutato molti giovani con sostanze illegali, nel suo passato da preparatore atletico. Tom è uno di questi e sta cercando Johnny, ritenendolo responsabile del fatto che il doping gli ha rovinato carriera e salute. Ma i piani di vendetta di Tom si infrangono quando lui e Maria iniziano una relazione e i dubbi di lei crescono, come una febbre incontrollabile. La resa dei conti è inevitabile in un ambiente così ristretto, così come nel mondo esterno, scosso da debiti e fallimenti, in cui si diffonde un bisogno urgente di nuove speranze.