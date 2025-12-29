Take That: il teaser della docuserie mostra dei momenti inediti girati nel backstage del tour della band

Netflix ha condiviso il primo trailer del progetto documentario dedicato ai Take That, la boy band britannica che ha scritto importanti pagine nella storia della musica negli anni '90.

Il video, della durata di soli 45 secondi, anticipa il debutto che avverrà in streaming il 27 gennaio, quando saranno disponibili sulla piattaforma i tre episodi.

Un progetto dedicato alla storia della boy band

Nel teaser della docuserie, intitolata semplicemente Take That, si può sentire Mark Owen mentre dichiara: "Fin dall'inizio, c'era qualcosa dentro di noi che voleva dimostrare qualcosa".

Le immagini lo ritraggono insieme a Gary Barlow e gli altri membri del gruppo nel backstage di uno dei loro concerti.

La docuserie racconterà il percorso professionale e personale compiuto dai membri della band, utilizzando dei materiali inediti e video realizzati nel corso di oltre 35 anni.

Al progetto, prodotto da Fullwell Entertainment, hanno partecipato anche Jason Orange, Howard Donald e Robbie Williams.

Alla regia è stato impegnato David Soutar, mentre nel team dei produttori c'è anche Gabe Turner.

Cosa mostreranno i tre episodi di Take That

La sinossi ufficiale delle tre puntate ricorda che sullo schermo si seguiranno i Take That dall'inizio del loro percorso nel mondo della musica che li ha portati da Manchester fino a diventare delle superstar mondiali, rivivendo il cameratismo, il caos e la resilienza che hanno alimentato la loro rapida ascesa, la drammatica separazione, e uno dei più grandiosi ritorni nella storia della musica britannica.

La storia verrà raccontata dagli artisti e gli episodi offriranno il racconto profondamente personale e definitivo della band.

In precedenza il film Better Man, di cui potete leggere la nostra recensione, aveva raccontato sul grande schermo in modo molto originale la vita di Robbie Williams, affrontando anche la sua esperienza nel gruppo.