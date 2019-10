Taika Waititi su Martin Scorsese e i film Marvel: la risposta è esilarante

Taika Waititi è solo l'ultimo ad aver risposto a Martin Scorsese a proposito dei film Marvel, ma a differenza di alcuni dei tanti che l'avevano preceduto, il regista di Thor: Ragnarok l'ha fatto con la consueta dose di ironia.

In realtà Taika Waititi aveva già commentato a suo modo la prima dichiarazione di Scorsese sul Marvel Cinematic Universe, ma l'aveva fatto solo con un "LOL", pure parecchio eloquente, via Twitter. Ora invece, incalzato dall'Associated Press, il regista, che sarà nuovamente impegnato con la Marvel per Thor: Love and Thunder, è stato meno reticente, dichiarando: "Certo che è cinema! Sono film, li danno nei cinema, vicino a voi". Ha scherzato così Waititi, rincarando la dose con: "Si chiama Marvel Cinematic Universe" sottolineando la parola 'cinema' "ed è un po' tardi per cambiare il nome in Marvel -tic Universe".

"Of course it's cinema! It's at the movies." Director Taika Waititi (@TaikaWaititi) of "Thor: Ragnarok" and "Jojo Rabbit" responds to Martin Scorsese's criticism of Marvel movies as "not cinema." pic.twitter.com/nawpRK6FTl — AP Entertainment (@APEntertainment) October 15, 2019

Il regista di Thor: Ragnarok, che era presente anche nello storico campione di incassi Avengers: Endgame con i ruolo di Korg, si è unito così alla folta schiera di personaggi che hanno risposto in maniera più o meno vigorosa alle critiche mosse da Martin Scorsese non soltanto ai film Marvel, ma un po' in generale all'universo dei cinecomic. Proprio pochi giorni fa, il regista - che il 21 ottobre presenterà The Irishman a Roma 2019 - aveva rilasciato una nuova dichiarazione dal London Film Festival, lamentando l'invasione di film Marvel e invitando i titolari delle sale a fare qualcosa per arginare il problema.

