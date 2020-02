Taika Waititi, dopo la vittoria agli Oscar 2020, ha guardato Harry Potter!

Taika Waititi ha svelato che il giorno dopo aver vinto l'Oscar 2020 nella categoria dedicata alla Miglior Sceneggiatura non Originale ha deciso di rilassarsi guardando un film della saga di Harry Potter.

Il filmmaker che ha scritto, diretto e interpretato Jojo Rabbit è infatti il protagonista del numero di Variety intitolato Next Morning in cui svela i retroscena di quanto accaduto dopo aver conquistato la statuetta assegnata dall'Academy.

Taika Waititi ha così mostrato i suoi momenti di relax dopo la corsa agli Oscar 2020 con uno scatto che lo ritrae a letto accanto al suo premio, mentre è impegnato a vedere Harry Potter e il prigioniero di Azkaban.

Il regista ha sottolineato: "Grazie a tutti per i messaggi di congratulazioni. Sono stati dei giorni surreali e sto ancora festeggiando. Mauri Ora!".

Tra le star che sono intervenute commentando su Instagram ci sono anche Jeremy Renner, che ha dichiarato di essere incredibilmente felice per lui, Olivia Wilde, Benedict Wong, e Jones Suotamo e Zoe Bell che hanno sottolineato "state bene insieme!".