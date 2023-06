Sympathy for the Devil: Nicolas Cage è indiavolato nel nuovo trailer

Dopo Renfield, un nuovo film con protagonista Nicolas Cage che, in Sympathy for the Devil, torna in un ruolo dove è evidente il suo divertimento.

RLJE Films ha diffuso il trailer ufficiale di Sympathy for the Devil, che vede protagonista un indiavolato Nicolas Cage e Joel Kinnaman. La regia è firmata da Yuval Adler.

Scritto da Luke Paradise, Sympathy for the Devil segue "l'Autista" (Joel Kinnaman) nel suo inseguimento alla 'gatto e topo' dopo essere stato costretto a fare da autista per un uomo misterioso chiamato "il Passeggero" (Nicolas Cage). Si tratta di una premessa per un inseguimento che sarà sicuramente da brividi.

Il regista Adler è noto per The Secret - Le verità nascoste, interpretato anche da Kinnaman, e il thriller The Operative - Sotto copertura, diretto da Diane Kruger. Oltre ai protagonisti Cage e Kinnaman, il cast del film include la star di Nella tana dei lupi Kaiwi Lyman-Mersereau. Curiosità interessante: il film - che si svolge in gran parte all'interno dell'auto di Kinnaman - è stato girato principalmente in uno studio virtuale a Las Vegas.

Nicolas Cage è Dracula in Renfield ma somiglia a Giucas Casella, su Instagram la foto è virale

A proposito del film, il produttore Allan Ungar ha affermato: "Si tratta di un tour de force con due attori incredibili. Come un regista di successo, Yuval ha assemblato il cast perfetto e portato unicità e una visione grintosa che sicuramente cattureranno gli spettatori".