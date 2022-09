Nicolas Cage e Joel Kinnaman nel thriller psicologico Sympathy for the Devil

Nicolas Cage e Joeal Kinnaman saranno i protagonisti di Sympathy for the Devil, un thriller psicologico diretto da yuval Adler.

Nicolas Cage e Joel Kinnaman saranno fianco a fianco come protagonisti del film Sympathy for the Devil, thriller psicologico diretto da Yuval Adler. La produzione della pellicola ha già avuto inizio a Las Vegas, e Capstone Global si occuperà della distribuzione internazionale, introducendola ai potenziali acquirenti durante il Toronto International Film Festival.

Nicolas Cage in una scena del dramma Lord of War

Scritto da Luke Paradise, Sympathy for the Devil seguirà "l'Autista" (Joel Kinnaman) nel suo inseguimento alla 'gatto e topo' dopo essere stato costretto a fare da autista per un uomo misterioso chiamato "il Passeggero" (Nicolas Cage). Si tratta di una premessa per un inseguimento che sarà sicuramente da brividi.

A proposito del film, il produttore Allan Ungar ha affermato: "Si tratta di un tour de force con due attori incredibili. Come un regista di successo, Yuval ha assemblato il cast perfetto e portato unicità e una visione grintosa che sicuramente cattureranno gli spettatori".

Oltre a Ungar, a produrre la pellicola sono Christian Mercuri, Stuart Manashil e Marc Goldberg per Signature Films. A svolgere il ruolo di produttore esecutivi sono invece Alex Lebovici, David Haring, David Sullivan, Jason Soto, Tim Moore, Courtney Chenn, Waylen Lin e Paradise.