Sylvester Stallone, trattative "private" nel divorzio da Jennifer Flavin

Dopo 25 anni di matrimonio, Sylvester Stallone e l'ex modella Jennifer Flavin stanno prendendo strade diverse. L'imprenditrice ha chiesto il divorzio il mese scorso, definendo la loro relazione "irrimediabilmente rotta". Ma come si muoverà la coppia di Hollywood dopo aver deciso di separarsi? Secondo alcune indiscrezioni, sono in corso alcune trattative in merito al patrimonio economico e alla sua divisione.

L'ultima notizia su Sylvester Stallone e Jennifer Flavin è che la coppia non ha firmato un accordo prematrimoniale, lasciando così centinaia di milioni di dollari da dividere. I documenti dell'ex coppia sono stati sospesi in modo che possa essere elaborato un accordo in privato senza che le loro negoziazioni vengano rese pubbliche. Ci sarà dunque molto di cui discutere prima di potersi dichiarare legalmente single, o prima che ci sia l'intervento del tribunale.

Secondo i documenti legali, Sylvester Stallone e Jennifer Flavin concordavano che era nel loro "migliore interesse" risolvere insieme, e come una famiglia, "tutte le questioni relative allo scioglimento del loro matrimonio in modo dignitoso, amichevole e privato fuori dal tribunale."

Flavin, come riportato all'interno dei documenti, sostiene che Stallone stesse spendendo eccessivamente i soldi della coppia, cosa che l'attore ha negato in seguito. A causa di queste accuse, le trattative potrebbero essere più complicate.

L'ex moglie della star di Rocky ha presentato istanza di divorzio presso un tribunale della contea di Palm Beach, in Florida. I due, sposati dal 1997, e insieme dal 1988, hanno tre figli: Scarlet, 20 anni, Sistine, 24 anni, e Sophia, 25 anni.