Sylvester Stallone ha trovato la nuova star di Cliffhanger 2 ma... non ha neanche due anni (VIDEO)

Sylvester Stallone inizia a fare casting su Instagram? L'attore sembra aver trovato l'interprete più adatto per un eventuale sequel di Cliffhanger, e tutto per merito di un dolcissimo video.

Se state cercando la combinazione perfetta tra azione e tenerezza, non andate oltre (per quanto l'azione sia piuttosto limitata vista l'età del protagonista del video).

L'interprete di Rambo Sylvester Stallone ha infatti ricondiviso sul suo profilo Instagram il filmato che vedete anche qui, dove un piccolo eroe gattona sopra a una coperta che raffigura proprio il veterano del Vietnam a cui prestava il volto l'attore.

"Tutto questo è estremamente lusinghiero!" commenta Stallone, per poi venirsene fuori con una grande idea... "E credo che abbiamo trovato la star perfetta per Cliffhanger 2!".

Ovviamente si scherza, ma la volontà di realizzare un sequel della pellicola del '93 nella quale interpretava lo scalatore Gabe Walker non è mai mancata a Stallone. Peccato che finora non sia mai accaduto, sebbene come ricorda anche Screen Rant, nel 2019 fu annunciato lo sviluppo di un nuovo film diretto da Ana Lily Amirpour nel quale avremmo dovuto avere una protagonista femminile, e per cui pare che anche la star di Aquaman Jason Momoa fosse in trattative per unirsi al cast.

Da allora non si è saputo più nulla, ma adesso è tutto risolto, no?