Sylvester Stallone svela i film per cui era in pessima forma, anche per colpa di Robert De Niro

Nella carriera di Sylvester Stallone ci sono stati film dove l'attore non era al massimo della sua forma fisica e in un caso è stata colpa di Robert De Niro.

Sylvester Stallone in persona ha elencato i film che ha girato in pessima forma e ha anche rivelato che in uno di questi c'è lo zampino di Robert De Niro. Nella carriera di un attore i cambi di peso e massa muscolare sono spesso all'ordine del giorno, e per una star dalla carriera lunga e prolifica come quella di Stallone il problema tende a farsi più presente. Durante una chiacchierata con i fan su Instagram, Sylvester ha rivelato quali secondo lui sono stati i suoi momenti da dimenticare.

Tra i titoli che l'hanno colto fisicamente impreparato Stallone cita Cop Land del 1997, Nick lo scatenato del 1984 e Il grande match del 2013: "Cop Land, credeteci o no. Penso di essere stato in pessima forma in Nick lo scatenato perché ero veramente troppo magro. Ho dovuto dimagrire per una certa ragione e ho esagerato. Stessa cosa per Il Grande Match, troppo magro. Siccome ero molto più massiccio di Robert De Niro ho dovuto abbassare il peso per farlo sembrare plausibile, ed è stato spiacevole."

Oltre ai momenti da scordare, Sylvester Stallone ha parlato anche di quelli più memorabili. I film in cui era in forma perfetta sono compresi tra 1985 e il 1993: Cliffhanger - l'ultima sfida, Rambo III e Rocky IV. I tre film infatti sono stati girati in anni molto ravvicinati, e coincidono proprio con il periodo d'oro del fisico di Stallone .

I momenti di pessima forma nella carriera di Sylvester Stallone spaziano invece dagli anni '80 al nuovo secolo, confermando quanto sia difficile mantenere un fisico perfettamente allenato nel corso di una carriera puridecennale.