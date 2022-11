Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger si "odiavano tantissimo"

Anche se adesso sono molto amici, Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger sono stati rivali per moltissimi anni. Nel corso di una recente intervista Stallone ha confermato questa particolare rivalità ricordando l'odio reciproco che nel tempo sono riusciti, fortunatamente, a superare insieme.

"Ci detestavamo davvero tantissimo", ha confermato l'attore parlando con Forbes, "Eravamo particolari tutti e due... questo può sembrare un po' vanitoso, ma penso che all'epoca stavamo sperimentando tutti e due un genere di film che poi non si è più visto. Quindi siamo entrati inevitabilmente in competizione, lui è molto competitivo e lo sono anch'io... la cosa, però, non si limitava alla dimensione cinematografica, portandoci dietro quest'odio anche al di fuori. Oggi riconosco che non si trattava di una cosa salutare, ma siamo diventati davvero buoni amici in seguito".

Quando si pensa al cinema più commerciale degli anni '80 non si può non pensare a Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger, dato che entrambi dominarono il settore e il box office, definendo un'intera generazione. Nel corso degli anni le due star hanno seppellito l'ascia di guerra arrivando anche a collaborare, per esempio, sul set de I mercenari. Le rivelazioni sul loro precedente rapporto restano lo specchio di un periodo del cinema oggi lontanissimo, sotto tutti i punti di vista.