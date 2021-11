Sylvester Stallone: i dipinti dell'attore saranno esposti in Germania per il suo compleanno

I dipinti di Sylvester Stallone saranno esposti presso l'Osthaus Museum di Hagen in Germania, in occasione del suo 75esimo compleanno.

L'Osthaus Museum di Hagen in Germania ha organizzato una retrospettiva che racchiuderà decenni di dipinti dell'attore e regista americano Sylvester Stallone in occasione del suo 75° compleanno. Il museo tedesco esporrà più di 50 quadri, con oltre mezzo secolo di storia, inclusi autoritratti e diverse opere che saranno condivise pubblicamente per la prima volta.

Rambo Last Blood: Sylvester Stallone in un'immagine del film

"Questo è ciò che amo della pittura, è l'unica vera forma di comunicazione che esiste", ha detto Stallone in un comunicato che annunciava la retrospettiva. "Mentre la scrittura può essere manipolata, la pittura è il traduttore più veloce e puro del subconscio. Quando qualcosa sta succedendo dentro di te e lo imprimi sulla tela è difficile fingere. La pittura è imbattuta per me quando si tratta di trasmettere i suoi sentimenti".

L'attore aveva già parlato in passato di questa sua passione, in particolare in occasione della 'Sylvester Stallone, Real Love: Paintings 1975-2015', tenutasi al Museo d'Arte Moderna e Contemporanea di Nizza. La star nel 2015 confessò di dipingere ogni giorno e di avere un unico obbiettivo: "Non prendetelo in maniera sarcastica, ma sto cercando di verificare il subconscio di John Rambo".

Rambo Last Blood: Sylvester Stallone durante un momento del film

"Ci sono molte opere che hanno segnato momenti significativi e di transizione nella mia vita e dalle quali non mi separerei mai", Dichiarò Sylvester Stallone all'epoca. "Le celebrità vivono due vite: la personale e quella creativa. Verso la fine della carriera e del successo diventa triste perché ti senti ancora vitale ma le occasioni di riducono. C'è una sorte di morte della propria carriera che la maggior parte delle celebrità vivono ed è un tema 'oscuro' che ho esplorato in passato, ma non ora".