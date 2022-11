Sylvester Stallone aggiorna sulle condizioni di salute di Bruce Willis

La star di Rocky Sylvester Stallone, intervistato dal The Hollywood Reporter, ha condiviso un pensiero affettuoso per l'amico di vecchia data Bruce Willis dopo averlo sentito "isolato". È dallo scorso marzo, infatti, che la notizia dell'aggravarsi dell'afasia, una malattia cognitiva che causa un disturbo del linguaggio, ha messo definitivamente un punto alla carriera pluridecennale dell'attore. Lo vedremo sul grande schermo ancora per alcuni film che è riuscito a girare prima che le sue condizioni di salute lo rendessero incapace di recitare, tra cui Paradise City, in uscita oggi nelle sale americane, al fianco di John Travolta per la seconda volta dopo Pulp Fiction.

Il New York Times ha comunque fatto notare come Willis sembri "relativamente consapevole e presente", sebbene le scene in cui appare siano poche e "siano state chiaramente editate", forse in alcuni punti addirittura "doppiate da un attore con la voce simile".

"Bruce sta attraversando un periodo davvero duro", ha spiegato Sylvester Stallone Stallone. "Vive in una sorta di segregazione. È tristissimo, mi distrugge saperlo così". Gli unici aggiornamenti che i fan ricevono sulle condizioni di Willis arrivano dalla famiglia e in particolare da Emma Heming, con cui è sposato dal 2009, che ultimamente ha condiviso un video in cui il nostro boyscout vive momenti di tenerezza con le figlie.

Creed 3, Sylvester Stallone: "Mi dispiace non esserci, senza di me è troppo cupo"

Stallone era stato il primo a esternare pubblica vicinanza all'amico alla notizia della malattia. La loro storia risale ai primi anni '90 quando, con Arnold Schwarzenegger e Demi Moore, all'epoca moglie di Willis, aprirono un franchise di Planet Hollywood. In seguito i due attori hanno recitato insieme nel franchise The Explandables - I Mercenari fino al terzo film quando un disguido sul compenso di Willis, che chiedeva quattro milioni di dollari per quattro giorni di riprese contro i tre offerti, pareva aver interrotto non solo la collaborazione professionale ma anche l'amicizia, con dichiarazioni pubbliche sui social media in cui Stallone inizialmente definiva Willis "avido e ozioso". In seguito i due hanno ritrovato il legame di un tempo quando l'attore ha dichiarato che Willis è una persona affidabile.