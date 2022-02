Sylvester Stallone spiega chi vincerebbe in un combattimento tra Rambo e Rocky

Sylvester Stallone si sbilancia e spiega in un post su Instagram chi vincerebbe in un combattimento tra i suoi due personaggi iconici, Rocky Balboa e John Rambo.

Nel 1976, Sylvester Stallone ha scritto e interpretato Rocky, diretto da John G. Avildsen. Il film ha presentato al pubblico il suo omonimo stallone italiano, un perdente di Philadelphia a cui viene concessa una fatidica esibizione con il campione mondiale di boxe dei pesi massimi, Apollo Creed (Carl Weathers). Stallone ha continuato a tornare nel ruolo del pugile in sette film, tra cui i due spin-off di Creed.

Nel 1982, Stallone ha debuttato nei panni del berretto verde e veterano del Vietnam John Rambo in Rambo di Ted Kotcheff, basato sull'omonimo romanzo di David Morrell. Un po' come è successo per Rocky, il successo del film ha dato vita a un franchise militaresco che si è concluso nel 2019 con Rambo Last Blood.

Negli anni il nome di Sylvester Stallone è diventato sinonimo sia di Rocky che di Rambo. Dato lo status di ogni personaggio, entrambi guerrieri combattivi, i fan irriducibili hanno spesso dibattuto su chi avrebbe vinto in una lotta tra il testardo campione di boxe dei pesi massimi e il decorato e pericoloso ex soldato.

Di recente, un poster realizzato da un fan che pubblicizzava l'incontro tra i suoi due personaggi ha spinto l'attore 75enne a dare la sua opinione sulla lotta (teorica). Stallone ha analizzato i vantaggi, gli svantaggi, le strategie e le tecniche di combattimento di ciascun personaggio, prima di decidere alla fine che, chiunque vinca, "nessuno dei due sarà mai lo stesso". Ecco le sue parole:

"Anche io pagherei per vedere questo combattimento. Se sono due uomini che si incontrano per strada e si aggrediscono senza regole, credo che il risultato sarebbe... Se i combattenti lottassero per rimanere in piedi, Rocky prevarrebbe. Il suo corpo è abituato a incassare e il suo pugno destro alla fine batterebbe Rambo... Se il combattimento finisce a terra, Rambo prevarrà in un sanguinoso scontro brutale fino alla fine. .. ripensando a questo scenario, credo che alla prima ipotesi, dato che non saranno sotto la pioggia ma combattendo all'esterno, in pratica una rissa di strada, Rocky sferrerà i primi cinque o sei colpi. Se ciò non metterà ko Rambo, cosa che non credo accada a meno che non sia stato colto alla sprovvista, il set di abilità di Rambo sarà sicuramente in azione. Il che significa assalti incredibilmente feroci agli occhi, alla gola, a ogni parte vulnerabile del corpo e alla fine sbatterà Rocky a terra finendo per distruggerlo... Ma Rocky è incredibilmente resistente e anche abbastanza bravo a terra!!! Questa è la mia opinione in questo mondo immaginario. Il risultato finale è che nessuno dei due sarà più lo stesso".