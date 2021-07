Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger si rivedono per la prima volta dall'inizio della pandemia (FOTO)

Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger, ex rivali nonché leggendarie star del cinema d'azione, si sono riuniti per la prima volta dall'inizio della pandemia, come testimonia una foto pubblicata su Instagram.

Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger, due delle più grandi star del cinema d'azione di tutti i tempi, si sono recentemente riuniti per la prima volta dall'inizio della pandemia, come testimonia una foto pubblicata su Instagram dallo stesso Stallone.

Negli anni '80 e '90, Sly e Arnold erano essenzialmente coinvolti in una lotta continua per decidere chi dei due sarebbe diventato la più grande star d'azione di Hollywood. A distanza di anni i due però sono diventati molto intimi e Stallone ha recentemente pubblicato una foto per commemorare la loro amicizia.

"La prima volta che vedo Arnold da più di un anno!" ha scritto Sylvester nella didascalia del post, che includeva anche una seconda immagine di Sly e Arnold, immortalati assieme a Ralf Moeller e Frank Stallone. Nessuno, d'altro canto, ha detto niente a proposito del motivo per cui le leggende di Hollywood si sono recentemente incontrate.

Da buoni amici è ovviamente possibile che Stallone e Schwarzenegger stessero solo cercando di passare un po' di tempo assieme dopo il lockdown ma non possiamo neanche scartare la possibilità che gli attori stiano discutendo un potenziale progetto cinematografico. Se così fosse è probabile che il progetto in questione sia The Expendables 4, le cui riprese sono state già programmate per questo autunno.