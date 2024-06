Sylvester Stallone stringe un accordo milionario per la pubblicazione della sua autobiografia The Steps

Sylvester Stallone racconterà la sua vita in un'autobiografia intitolata The Steps, che è stata negli ultimi giorni al centro di un'accesa lotta per ottenerne i diritti.

Negli Stati Uniti sarà la casa editrice William Morrow, di proprietà di Harper Collins, a pubblicare il libro nel 2025.

Un libro molto atteso

La star di Rocky e Rambo sembra abbia stretto un accordo che prevede un pagamento milionario, anche se Sylvester Stallone avrebbe deciso di ottenere una cifra minore pur di collaborare con DePreta e William Morrow, essendo stato conquistato dall'entusiasmo del team.

Stallone in Rocky

The Steps viene descritto come un libro "profondamente personale" e tra le pagine si racconteranno storie legate alla vita e alla carriera della star del cinema, proponendo anche degli elementi utili ad aiutare i lettori ad affrontare le difficoltà, un po' come accaduto con Matthew McConaughey e il suo Greenlights.

Il titolo fa riferimento alla scena di Rocky in cui il protagonista corre salendo la scalinata del Philadelphia Museum of Art.

Un progetto personale

Stallone ha infatti deciso di offrire un doppio significato con il titolo scelto e Byrd Leavell, a capo di UTA Publishing, ha sottolineato: "Ci ha proposto questo legame con Philadelphia e la corsa su per le scale, ma voleva inoltre scrivere un libro che potesse aiutare le persone".

Secondo Leavell, inoltre, anche chi ha visto su Netflix il documentario Sly scroprirà tanti nuovi dettagli sulle esperienze vissute dall'attore:"Questo libro dimostrerà che Sly è un uomo che non ha ottenuto niente facilmente. Si è guadagnato tutto. Sapeva semplicemente che doveva scommettere su di sé perché credeva nel proprio valore. E quello è il messaggio in così tanti dei suoi film, con un trionfo personale che supera l'avversità. Questo libro approfondirà quell'aspetto e permetterà alle persone di capire realmente perché hanno amato tutti i suoi film così tanto".