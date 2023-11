Sylvester Stallone: 'Gli abusi di mio padre mi hanno preparato a Hollywood, ero già abituato a soffrire'

Nell'hit Netflix sulla sua vita e sulla sua carriera, Stallone ha fatto riferimenti ai maltrattamenti subiti dal padre che lo hanno preparato alla sofferenza per emergere a Hollywood.

Sylvester Stallone riflette sulla sua tumultuosa esistenza nel documentario Netflix Sly, in cui parla anche dei problemi col padre e dei maltrattamenti subiti dal genitore.

Nato e cresciuto a Hell's Kitchen, quartiere di New York City, Stallone ha avuto un'infanzia travagliata con i suoi genitori, Jackie e Frank Stallone Sr. Stallone ha descritto sua madre come preoccupata di avere un figlio, "anche se era incinta di nove mesi", e ha detto che "continuava a girare sull'autobus. Ed è entrata in travaglio proprio sul bus".

Sly: Sylvester Stallone in un primo piano

L'attore, che porta le conseguenze sul viso di un parto difficile che gli ha lasciato la bocca storta e la parlata strascicata, rivela: "Qualcuno è stato abbastanza intelligente da farla scendere dall'autobus e accompagnarla in ospedale. Ed è lì che sono venuto al mondo grazie a questo incidente, che mi ha paralizzato tutti i nervi ai lati della bocca. Quindi sono nato con questo sorriso storto."

La preparazione a Hollywood in una famiglia turbolenta

Stallone attribuisce, invece, al padre "una certa ferocia", suo fratello Frank Stallone Jr. ricorda di aver sentito i loro genitori litigare regolarmente.

"Sono stato cresciuto da un padre molto fisico", ha detto Stallone. "Non ero estraneo al dolore, sono riuscito a resistere".

Sly: Sylvester Stallone in una scena del documentario

Gli fa eco il fratello Frank Jr., aggiungendo che anche la madre aveva comportamenti violenti: "Anche nostra madre era piuttosto cattiva, era abile con la vecchia spazzola per capelli... aveva queste unghie lunghe che non si rompevano mai."

Prima del divorzio dei genitori, Stallone e suo fratello ricordano entrambi di aver trascorso del tempo da soli mentre i loro genitori li ignoravano. Stallone ha suggerito che la ricerca di convalida da parte del pubblico derivasse dal rifiuto e dalla negligenza dei genitori, ma questa sofferenza lo ha rafforzato preparandolo alla lotta per sfondare a Hollywood.