Sydney Sweeney in trattativa per diventare la nuova Bond Girl?

Sydney Sweeney è in lizza per un ruolo chiave nel prossimo film di James Bond, stando a quanto riportato da nuove indiscrezioni. Secondo The Sun, la star di Euphoria sarebbe uno dei nomi in cima alla lista per interpretare la prossima Bond Girl, figura storicamente centrale nel franchise dell'agente segreto più famoso del cinema.

Sydney Sweeney la nuova Bond Girl?

Le voci riferiscono che la 27enne attrice americana avrebbe attirato l'attenzione grazie al suo rapporto con il regista Denis Villeneuve, il quale sembrerebbe particolarmente colpito dalla sua carriera in rapida ascesa. Sempre secondo la testata britannica, Villeneuve la considererebbe una scelta ideale, capace di portare sensualità e carisma giovanile, elementi ritenuti essenziali per rinnovare la saga.

Sydney Sweeney fasciata in un abito bianco al Party di Armani a Berlino

Oltre a ciò, viene citato anche il possibile sostegno da parte di Jeff Bezos, fondatore di Amazon, che oggi detiene i diritti di produzione del franchise. Sweeney, infatti, era tra gli invitati al recente matrimonio di Bezos con Lauren Sánchez, dettaglio che ha alimentato ulteriori speculazioni su un suo coinvolgimento nei progetti cinematografici in sviluppo.

Un insider avrebbe dichiarato: "Sydney è in cima alla lista. Denis crede che abbia un talento straordinario e che il suo fascino possa attrarre una nuova generazione di spettatori".

Per quanto riguarda invece il prossimo interprete di James Bond, Variety riferisce che Amazon starebbe puntando su un attore britannico under 30. Tra i nomi circolati ci sono Tom Holland, Jacob Elordi - che ha già condiviso il set con Sweeney in Euphoria - e Harris Dickinson. Precedentemente erano stati presi in considerazione anche Aaron Taylor-Johnson, Henry Cavill e Idris Elba.

Non esiste ancora una data ufficiale per l'uscita del nuovo film. Secondo alcune previsioni, però, il lungometraggio potrebbe arrivare nelle sale non prima del 2028. L'ultimo capitolo, No Time to Die, ha segnato l'addio di Daniel Craig al personaggio, con Léa Seydoux nel ruolo della dottoressa Madeleine Swann, l'ultima Bond Girl apparsa sul grande schermo.