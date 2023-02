Sydney Sweeney sexy in rosso sul red carpet di Berlino 2023, le foto da urlo della star di Euphoria

Sydney Sweeney ha fatto girare la testa al pubblico della Berlinale 2023 sfidando il freddo per calcare il red carpet del suo nuovo film, Reality, con indosso un abito rosso in stile Jessica Rabbit.

La star di Euphoria Sydney Sweeney ha fatto girare la testa al pubblico di Berlino 2023 presentandosi sul red carpet del festival inguainata in un vestito rosso in stile Jessica Rabbit firmato da Miu Miu.

A Berlino per accompagnare la premiere del suo nuovo film, Reality, Sydney Sweeney si è mostrata ai fan come una vera diva sfoggiando un abito rosso ricoperto di strass che presentava una scollatura quadrata, spalline sottili e un lungo strascico. L'attrice ha ridotto al minimo i suoi accessori indossando solo due braccialetti di diamanti, alcuni anelli e minuscoli orecchini a bottone, mentre i capelli color castano chiaro cadevano sciolti in morbide onde.

Reality, diretto da Tina Sutter e presentato alla Berlinale nella sezione Panorama, è incentrato sulla vera storia dell'informatrice della NSA Reality Winner.

Prossimamente vedremo Sydney Sweeney nell'horror Immaculate, firmato da Andrew Lobel e diretto da Michael Mohan, dove l'attrice interpreterà una donna di fede a cui viene offerto un nuovo appagante ruolo presso un illustre convento italiano. Nel cast anche Simona Tabasco, Álvaro Morte, Benedetta Porcaroli, Dora Romano e Giorgio Colangeli.