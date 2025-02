Sydney Sweeney impegnata sul ring in un video del film su Christy Martin

Sydney Sweeney ha interpretato la pugile Christy Martin in un film biografico e, grazie al sito TMZ Sports, si può ora vedere un video dell'attrice in azione sul ring.

L'attrice è ritratta nel breve filmato accanto alla campionessa del pugilato, con cui si sta scontrando amichevolmente, ma non è stato chiarito se si tratta di un momento della preparazione fisica o di un ciak.

Le anticipazioni sul film su Christy Martin

Il sito TMZ ha inoltre pubblicato sul proprio sito due foto che ritraggono Sydney Sweeney nel ruolo di Christy Martin, probabilmente tratte da un video, mentre è seduta su un divano e vede la copertina di Sports Illustrated che la ritrae.

La scena dovrebbe essere ambientata nel 1996, anno in cui la campionessa di pugilato era all'apice della sua fama.

Le riprese del film si sono concluse nel mese di novembre e nel cast ci sono anche Ben Foster, Merritt Wever, Jess Gabord ed Ethan Embry.

Ecco il video pubblicato online:

Cosa racconterà il film

Il lungometraggio, ancora senza un titolo ufficiale, racconterà la storia di Christy Martin seguendone l'ascesa verso i successi sportivi, ma anche i tanti problemi personali, tra cui come il suo marito, nel 2010, abbia cercato di ucciderla.

Il progetto biografico è stato diretto da David Michôd, che ne ha scritto anche la sceneggiatura insieme a Mirrah Foulkes.

Sydney, che ha tra i suoi prossimi progetti anche il thriller The Housemaid accanto ad Amanda Seyfried e Brandon Sklenar, sarà inoltre coinvolta come produttrice, in collaborazione con il filmmaker, Teddy Schwarzman, Justin Lothrop, Brent Stiefel, e Kerry Kohansky-Roberts.