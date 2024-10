Sydney Sweeney: "I paparazzi controllano la mia casa per le mie foto in bikini, la mia sicurezza è a rischio"

Sydney Sweeney ha confessato di non sentirsi al sicuro nella propria casa per le molestie subite dai paparazzi, che le scattano foto senza il suo consenso, soprattutto proprio nei pressi della sua abitazione. Per questo motivo, Sweeney ritiene di essere a rischio.

In una recente intervista rilasciata a Glamour, Sydney Sweeney ha raccontato che i fotografi si sono appostati, di recente, fuori dalla sua casa in Florida, disturbando la sua famiglia che si trovava all'esterno e raccontando le frasi dei fotografi.

Il proprio corpo

In particolare, Sydney Sweeney ha ricordato di aver sentito dai diretti interessati dire:"Se le dici di usare il bikini, faccio le foto e poi vi lascio in pace" avrebbe esclamato uno dei paparazzi_ "Perché dovrei chiamarli per farmi fotografare in casa mia, quando ci sono i miei cuginetti, la mia famiglia e sono in giardino? Perché mai dovrei volerlo? Ho foto di questi ragazzi in kayak nascosti nei cespugli in mare. Sono arrivati alle 08.00 di mattina e non se se sono andati fino alle 16.00. Dovrei poter entrare in casa mia e sentirmi sicura e a mio agio"_.

Primo piano di Sydney Sweeney in una scena di Reality

Sydney Sweeney ha chiarito che non è tanto la presenza dei fotografi a disturbarla, quanto il fatto che la sua posizione venga divulgata, violando in tal modo la sua privacy:"Quando quelle foto vengono pubblicate, la mia sicurezza è effettivamente a rischio. Tutti sanno dove mi trovo. Ora ci sono barche che passano, e li sento letteralmente dire 'Questa è la casa di Sydney Sweeney'. Diventa un tour delle celebrità nel mio giardino".

Un altro tema importante è la discussione pubblica che viene spesso fatta intorno al suo corpo, che sembra tuttavia avere anche dei risvolti positivi, perché le capita di ricevere commenti da giovani fan che la ringraziano per averli resi più sicuri nel rapporto con il proprio corpo.