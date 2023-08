Sydney Sweeney, la star ha scritto una sceneggiatura durante la pandemia

La star di The White Lotus, Sydney Sweeney, ha raccontato di aver scritto un copione durante il periodo in lockdown.

Sydney Sweeney, conosciuta per i ruoli in Euphoria e The White Lotus, ha raccontato di essersi cimentata nella scrittura di una sceneggiatura durante il periodo di lockdown causato dalla pandemia di COVID-19.

Tuttavia, l'attrice ha svelato di non aver proseguito nel progetto perché i lettori l'hanno ritenuta troppo complessa:"Penso che fosse un po' troppo complicata perché le persone riuscissero a capirla. Era bella, bellissima e agrodolce, ma ora la considero solamente un esercizio davvero interessante che ho fatto per me stessa" ha dichiarato Sweeney.

Oltre all'attività di attrice, Sydney Sweeney dirige anche la società di produzione Fifty-Fifty Films, e il suo primo progetto in qualità di produttrice esecutiva è Everyone But You, rom-com con Glen Powell. Sweeney ha co-scritto la sceneggiatura e ha scelto la star di Top Gun: Maverick come protagonista e Will Gluck come regista.

Quest'ultimo ha descritto in questi termini l'apporto di Sweeney:"Non ha mai lasciato il set, non è mai andata nella sua roulotte, è così straordinariamente intelligente, studia così velocemente e non ha paura di fare domande. L'altro suo superpotere è che non dorme. Due ore ogni notte".