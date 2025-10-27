Sydney Sweeney commenta le ipotesi dei fan: "Una Bond girl? Dipende dallo script"

Sydney Sweeney ha commentato in una nuova intervista le ipotesi che sia coinvolta nel nuovo film dedicato alla storia di James Bond.

Il nome dell'attrice è da tempo emerso come uno di quelli che faranno parte del cast del progetto diretto da Denis Villeneuve, tuttavia per ora Amazon MGM Studios non ha ancora confermato nessun dettaglio riguardante gli interpreti.

Le ipotesi di un coinvolgimento della star

Variety ha ricordato che Sydney Sweeney conosce molto bene Jeff Bezos, fondatore di Amazon, essendo stata anche una delle ospiti del suo tanto discusso matrimonio con Lauren Sanchez che si è svolto a giugno nella città di Venezia. I due coniugi, inoltre, sono coinvolti a livello professionale nella linea di lingerie ideata dalla giovane star.

Sydney Sweeney fasciata in un abito bianco al Party di Armani a Berlino

Questo legame ha alimentato in modo significativo le ipotesi che l'attrice sia in corsa per l'iconica parte di una Bond Girl nel prossimo film dell'agente 007 che verrà diretto da Denis Villeneuve al termine del suo lavoro su Dune: Part Three.

Sydney, rispondendo a una domanda precisa del magazine, ha risposto concedendosi molte pause per riflettere: "Non posso. Non so. Onestamente, non sono a conoscenza di tutti rumor su Bond, ma sono sempre stata un'enorme fan del franchise, e sono entusiasta e curiosa nel vedere cosa faranno con il film".

La protagonista di Euphoria, serie in cui ha la parte di Cassie, ha quindi aggiunto che non esclude di essere coinvolta: "Dipende dallo script. Penso mi divertirei di più come James Bond".

L'attesa per il ritorno dell'agente 007

Attualmente i fan della famosa spia britannica dovranno rimanere in attesa prima di scoprire chi erediterà il ruolo di James Bond dopo l'addio di Daniel Craig e chi farà parte del cast.

La sceneggiatura sarà firmata da Steven Knight, il creatore di Peaky Blinders, e Villeneuve sembra sia coinvolto in modo attivo nel casting, nonostante il suo impegno nella saga di Dune.

La presenza di Sydney nella fila degli interpreti, tuttavia, potrebbe essere molto probabile considerando la popolarità in continua ascesa della protagonista di Euphoria, nonostante il flop del cinecomic Madame Web. Solo il tempo, tuttavia, rivelerà se i fan hanno ragione nell'indicarla come una probabile Bond girl.