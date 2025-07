Sydney Sweeney lancia il suo brand di lingerie: il debutto nel mondo della moda è vicino

Sydney Sweeney si prepara a fare il suo ingresso nel mondo della moda con il lancio del suo primo marchio di lingerie. Secondo quanto riportato da Us Weekly, l'attrice di Euphoria sta sviluppando il progetto da oltre un anno, e il debutto ufficiale potrebbe avvenire molto presto.

Sydney Sweeney imprenditrice

Fonti vicine all'attrice parlano di un'iniziativa "molto personale" e "curata in ogni dettaglio", che avrebbe attirato l'interesse di importanti investitori, tra cui Jeff Bezos e Lauren Sánchez. Il marchio, secondo alcune indiscrezioni, riceverebbe anche supporto economico da Ben Schwerin, partner della società di investimenti Coatue. Al momento, il team di Sweeney non ha commentato ufficialmente la notizia.

Sydney Sweeney fasciata in un abito bianco al Party di Armani a Berlino

Il lancio arriva a pochi mesi da una precedente campagna virale che ha visto Sweeney protagonista per il brand di prodotti per l'igiene Dr. Squatch, con un'edizione limitata di sapone da bagno pubblicizzata con toni ironici e provocatori, che ha fatto molto discutere online.

Parallelamente alla sua attività imprenditoriale, Sydney Sweeney continua a essere al centro dell'attenzione anche per i suoi impegni cinematografici. Di recente, il suo nome è stato accostato a quello del franchise di James Bond, in vista del reboot targato Amazon MGM Studios. Tuttavia, secondo quanto riportato da TMZ, l'attrice non sarebbe attualmente in trattativa per quel ruolo, ma sarebbe coinvolta in un nuovo progetto legato all'adattamento del videogioco Split Fiction, sempre per Amazon MGM.

Con un piede a Hollywood e l'altro nel mondo del business, Sydney Sweeney sembra intenzionata a espandere il proprio brand personale ben oltre lo schermo.