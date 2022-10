Sydney Sweeney sarà la protagonista di The Caretaker

L'attrice Sydney Sweeney continua ad allungare la lista dei suoi impegni: dopo Barbarella è stato annunciato il film The Caretaker.

Sydney Sweeney continua a ottenere ruoli da protagonista e, poche ore dopo l'annuncio che sarà la star della nuova versione di Barbarella, ha aggiunto ai titoli che la vedranno impegnata sul set anche The Caretaker.

Il progetto è un adattamento del racconto breve scritto da Marcus Kliewer che verrà prodotto da Universal Pictures.

Euphoria: Sydney Sweeney in una scena della serie

Nel team della produzione ci saranno anche Michael Bay e Brad Fuller della Platinum Dunes, in collaborazione con Scott Glassgold di Ground Control. Sydney Sweeney, oltre a essere la star, sarà coinvolta come produttrice di The Caretaker tramite la sua casa di produzione Fifty-Fifty Films.

La sceneggiatura del lungometraggio sarà firmata da Karl Gadkisek. Al centro della trama ci sarà una giovane donna che accetta un lavoro via Craiglist e scopre ben presto che non si tratta di un semplice impegno come badante, ma che le responsabilità che le vengono affidate comportano dei rischi molto più grandi e pericolosi di quanto potesse mai immaginare.

Sweeney e Fuller hanno recentemente collaborato in occasione di The Registration, film destinato a Sony.