Sydney Sweeney: "Donne che aiutano altre donne a Hollywood? Tutto falso"

Secondo l'attrice, quello di Hollywood non sarebbe affatto un ambiente in cui le donne si aiutano tra loro, tutt'altro

Sydney Sweeney è stufa delle persone che, nella sua professione, schiacciano le donne fingendo di edificarle - e secondo lei si tratta della maggior parte dei casi all'interno dell'industria.

L'immagine che Hollywood sta promuovendo, ovvero quella di "donne che rafforzano altre donne" è solo una facciata, secondo quanto dichiarato dall'attrice di Euphoria e Tutti tranne te nell'ultimo numero di Vanity Fair.

"È davvero scoraggiante vedere donne che schiacciano altre donne", ha dichiarato nell'intervista. "Soprattutto quando le donne che hanno successo in altri settori vedono i giovani talenti lavorare duramente - sperando di realizzare i loro sogni - e poi cercano di distruggere e screditare il lavoro che hanno fatto".

Reality: Sydney Sweeney in una foto

"L'intero settore non fa altro che dire 'Donne che danno potere ad altre donne', 'women empowerment'. Non sta succedendo nulla di tutto questo", ha continuato Sweeney. "Tutto falso, è una copertura per tutte le altre cose che dicono alle spalle di tutti".

Euphoria, Sydney Sweeney: la reazione inaspettata dei suoi nonni alle sue scene di nudo

Questa falsa dedizione all'emancipazione femminile, ha ribadito la star, è generata da molteplici fattori: "Ci sono così tanti studi e opinioni diverse sul ragionamento che c'è dietro. Ho letto che per tutta la vita siamo state educate - ed è un problema generazionale - a credere che solo una donna possa stare al vertice. C'è una sola donna che può conquistare l'uomo. C'è una donna che può essere, non so, qualsiasi cosa. Così tutte le altre si sentono come se dovessero lottare tra di loro o schiacciare quell'unica donna, invece di dire 'sosteniamoci a vicenda'".

E, come stella nascente, l'attrice sta "ancora cercando di capire" se stessa, ha ammesso. "Sto solo cercando di fare del mio meglio, allora perché vengo attaccata?". Dopo averla vista quest'anno in Tutti tranne te, Madame Web e Immaculate, Sweeney chiuderà il 2024 con Eden, il film di Ron Howard che aprirà il 42esimo Torino Film Festival. A gennaio, inoltre, tornerà sul set di Euphoria per le riprese della terza stagione.