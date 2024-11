Euphoria 3: HBO conferma la produzione degli episodi inediti, ecco quando inizieranno le riprese

Le voci riguardanti la cancellazione di Euphoria sembra fossero totalmente infondate: Casey Bloys, responsabile di HBO e Max, ha infatti confermato che le riprese della stagione 3 prenderanno il via a gennaio.

Lo show con star Zendaya è assente dagli schermi televisivi da quasi tre anni e da tempo si rincorrevano varie ipotesi sul destino del progetto creato da Sam Levinson.

Quando inizieranno le riprese di Euphoria 3

Il responsabile della tv via cavo, rispondendo alle domande della stampa, ha finalmente confermato che è stata scelta la data per l'inizio del lavoro sul set e il cast e la troupe saranno impegnati da metà-fine gennaio.

Casey Bloys, parlando di Euphoria, ha dichiarato: "Niente è cambiato. Qualcuno ha detto qualcosa online, e poi è iniziata tutta questa cosa. Gireremo la stagione. Ho letto gli script. Siamo felici. Andremo avanti. Tutti gli attori saranno coinvolti".

Elordi in Euphoria

Ad alimentare le ipotesi di una cancellazione della produzione erano state le recenti notizie dei progetti che avranno come star Zendaya, prossimamente impegnata sul set di Spider-Man 4 e del prossimo film di Christopher Nolan, e Jacob Elordi, che sarà la star di una nuova versione di Cime Tempestose.

Il responsabile di HBO, tuttavia, ha voluto rassicurare tutti i fan della serie: "So che lo show attira molta attenzione ora perché ha creato delle vere star del cinema e hanno vari progetti a cui stanno lavorando, ma gireremo questa stagione, nulla è cambiato. Saranno otto puntate".

Nel cast di Euphoria ci sono inoltre altri nomi molto richiesti dai produttori hollywoodiani come Sydney Sweeney, Hunter Schafer, Storm Reid, Alexa Demie, ed Eric Dane.

Attualmente la trama delle puntate inedite non è stata svelata, tuttavia sembra confermato che sullo schermo avverrà un salto temporale rispetto al momento in cui la narrazione si era interrotta nella seconda stagione.