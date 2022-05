Sydney Sweeney sembra sia stata vittima di catcalling al Met Gala 2022 e Bella Thorne la difende

Sydney Sweeney sembra sia stata al centro di uno spiacevole episodio di catcalling sul red carpet del MET Gala 2022 e in sua difesa è intervenuta anche Bella Thorne.

Al centro delle polemiche sembrano esserci alcuni fotografi che avrebbero fatto dei commenti inappropriati mentre la star di Euphoria stava posando.

Un video condiviso su TikTok realizzato durante il Met Gala 2022 mostra Sydney Sweeney mentre sale la scalinata del museo. Un fotografo, per attirare la sua attenzione, apparentemente le urla "Qualcuno ha delle tette come te? Andiamo, mostraci quelle tette!". Online, tuttavia, c'è chi ipotizza che si trattasse della parola moves (mosse), non boobs.

Un portavoce dell'evento ha assicurato che si sta indagando su quanto accaduto e che c'è un rigoroso processo di controllo e selezione prima di approvare i reporter e i fotografi presenti sul red carpet. In un comunicato si dichiara: "Ci è stato fatto notare quanto accaduto e non siamo sicuri se l'accusa sia accurata o dell'identità del reporter. Tuttavia non accettiamo in nessun modo che i nostri ospiti vengano trattati in questo modo non professionale".

Bella Thorne, su Twitter, ha commentato: "Mi si spezza il cuore per Sydney Sweeney nel vederla ignorare questi commenti disgustosi ridendoci sopra. Mi ricorda cosa si prova quando l'unica scelta che abbiamo come donne è riderci sopra e andare avanti... Altrimenti siamo delle poco di buono, ci lamentiamo o siamo troppo sensibili. Quando la verità è che semplicemente meritiamo di meglio".