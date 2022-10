L'anime Sword Art Online Progressive: Scherzo of Deep Night in anteprima a Lucca Comics & Games 2022 al cinema il 14, 15, 16 novembre.

Nexo Digital porta al cinema il secondo appuntamento dell'anno con l'anime Sword Art Online Progressive: Scherzo of Deep Night, in arrivo nelle sale il 14, 15, 16 novembre e in anteprima a Lucca Comics & Games 2022. Il film è prodotto da A-1 Pictures e diretto da Ayako Kōno, con il design dei personaggi di Kento Toya e la musica di Yuki Kajiura, mentre Yasuyuki Kai dirige le scene di azione.

Sword Art Online (pubblicato in patria da Dengeki Bunko ed edito in Italia da J-POP Manga) è una serie di light novel di Reki Kawahara e illustrata da abec, vincitrice del 15° Dengeki Bunko Novel Grand Prize. Ha riscosso un enorme successo in tutto il mondo: circa 30 milioni di copie dei volumi di Sword Art Online sono state stampate in diversi paesi, tra cui Giappone, Cina, Corea del Sud, Stati Uniti, Canada e Regno Unito. Per l'adattamento anime, premiato come miglior serie televisiva del 2012 al Tokyo Anime Award, sono state già realizzate 4 stagioni, due film e uno speciale.

La storia ruota attorno al protagonista Kirito e alle sue imprese eroiche come giocatore di Sword Art Online, un VRMMORPG di nuova generazione. Siamo nel 2022, quando più di diecimila giocatori si collegano a un gioco virtuale e vi rimangono intrappolati. "Game Over" significa morire anche nella vita reale. Un eroe riesce a liberare i giocatori intrappolati e a mettere fine all'incubo. Quel gioco si chiama SWORD ART ONLINE. Questa storia si svolge molto tempo prima che la "Saetta" e lo "Spadaccino Nero" fossero conosciuti con questi nomi... Kirito e Asuna sono infatti intrappolati nel gioco mortale Sword Art Online da ormai due mesi. I due hanno raggiunto il quinto piano, incentrato sulle rovine. Avventurandosi attraverso sotterranei, catacombe ed enormi labirinti, incontrano mostri sempre più terribili, che Asuna non è in grado di gestire. Ma soprattutto devono affrontare diversi Player Killer, cioè giocatori che uccidono altri giocatori solo per divertimento. La lotta per la sopravvivenza diventa sempre più cruenta.

Sword Art Online Progressive è una serie reboot, scritta dallo stesso Kawahara, che offre uno sguardo più approfondito su dove tutto è iniziato: al primo piano di Aincrad. Nel 2021 è stata lanciata una nuova serie di film d'animazione basata su Progressive. Il primo film della serie, Aria of a Starless Night, un reboot dell'arco narrativo di Aincrad visto dal punto di vista di Asuna anziché di quello di Kirito, ha debuttato in Giappone al primo posto nella classifica degli incassi del fine settimana ed è stato un successo di lunga durata, rimanendo nelle sale cinematografiche per 10 settimane.

Sword Art Online Progressive: Scherzo of Deep Night arriva al cinema in collaborazione con il partner J-Pop, uno dei principali editori di manga in Italia nato nel 2006 come etichetta dedicata ai fumetti giapponesi del gruppo Edizioni BD.