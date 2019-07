Sword Art Online Alternative, su Netflix in streaming da oggi!

Luglio è finalmente arrivato e, ovviamente, il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming oggi è Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online, la serie anime del 2018 ispirata alla famosa night lovel.

Sword Art Online è infatti la serie di light novel scritta da Reki Kawahara e illustrata da abec. Un'opera dal successo straordinario con circa 17 milioni di volumi stampati in diversi paesi (tra cui Giappone, Cina, Corea del Sud, Stati Uniti, Canada e Regno Unito), 2 stagioni anime e uno speciale, tutti di enorme successo, e una terza stagione in cantiere: una saga che appassiona gli spettatori di tutto il mondo e un adattamento anime premiato come miglior serie televisiva del 2012 al Tokyo Anime Award. Vastissimo anche il merchandising correlato: videogiochi (ne sono stati realizzati 3 per Playstation e uno per i cellulari), manga, costumi e naturalmente le spade che danno il titolo alla serie.

Sword Art Online: Il protagonista Kirito

L'adattamento anime è stato annunciato nell'ottobre 2017 e i dodici episodi componenti l'anime sono andati in onda in Giappone dall'8 aprile al 30 giugno 2018 sulle reti Tokyo MX, BS11, Tochigi TV, Gunma TV, MBS e TV Aichi. In Italia la serie è stata pubblicata in simulcast sottotitolata su VVVVID per l'Italia e un'edizione doppiata in italiano è stata pubblicata per il mercato home video da Dynit nel dicembre 2018. Al centro della trama, una ragazza, Karen Kohiruimaki, si è creata un profilo, denominato Llenn, in questo videogame per provare a sentirsi più bassa di statura. Infatti, nella vita reale, è molto alta e non le piace essere presa in giro per la sua statura. All'interno del gioco conoscerà Pitohui, un'altra giocatrice che la convincerà a partecipare al torneo a squadre Squad Jam.

Sword Art Online è solo l'ultima di tante novità in catalogo a luglio su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.