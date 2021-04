Svegliati amore mio, stasera su Canale 5 l'ultima puntata della fiction: anticipazioni

Svegliati amore mio si prepara a salutare i suoi spettatori: stasera su Canale 5, alle 21:35 circa, al termina di Striscia la notizia, andrà in onda l'ultima puntata della fiction che ha visto Sabrina Ferilli protagonista per 3 prime serate.

Come apprendiamo dalle anticipazioni, il commissario è convinto che Sergio sia implicato nell'incidente di Mimmo.

In ospedale, Sara ha la febbre, ma è qualcun altro che improvvisamente si aggrava. Nanà esorta le madri ad aiutare Stefano, che pubblica un clamoroso reportage contro l'acciaieria: Tagliabue respinge tutte le accuse e intanto annuncia aumenti di produzione. Nonostante le minacce e gli arresti domiciliari per Sergio, Nanà organizza una manifestazione e mette in luce le gravi inadempienze della gestione Tagliabue...

Ecco il promo del finale di Svegliati amore mio, sulle note di Diodato.

La trama generale di Svegliati amore mio

Naná è una donna forte, animata da un profondo senso di giustizia, una mamma meravigliosa e una moglie innamorata. Un giorno tutto cambia: la sua bambina Sara si scopre affetta da leucemia. Dopo un momento di buio e dolore Nanà inizia una battaglia, con la forza di una leonessa, contro il "Mostro". Forse è da lì che proviene il veleno che si è inoculato nel corpicino della figlia e il "Mostro" è l'acciaieria Ghisal dove da vent'anni lavora suo marito Sergio e dove ha trovato un suo ruolo, che gli ha permesso di dare una sicurezza alla famiglia. Riuscirà Nanà a sfondare il muro dell'omertà e della inconsapevolezza, che sono i più grandi nemici in questa sua lotta? Riuscirà a persuadere le altre madri, rassegnate al dolente destino che le vede perdere i figli, a unirsi alla sua battaglia? Ce la farà a convincere una dottoressa anestetizzata ormai dalla convivenza con la morte? E riuscirà a inchiodare un manager spietato, devoto solo al profitto e al Dio dell'acciaio? E poi: porterà dalla sua il pigro giornalista Stefano? Ce la farà a tenere a bada Mimmo che da sempre la ossessiona con il suo amore malato, mettendo a repentaglio il suo matrimonio? Ma soprattutto: salverà sua figlia, e porterà suo marito dalla sua parte?

Chi riesce a ribaltare il proprio destino ma anche quello di una comunità non è un super eroe. È Nanà, che a differenza dei più conserva la capacità di sognare, e di credere che amore e unione possano compiere il miracolo di sconfiggere il male del mondo, o almeno arginarlo.

Prodotta da Fabula Pictures, Svegliati amore mio è diretta da Simona e Ricky Tognazzi.