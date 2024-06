Svaniti nella notte: Riccardo Scamarcio è un padre disposto a tutto per salvare i suoi figli

Netflix ha diffuso in streaming il trailer di Svaniti nella notte, thriller di Renato De Maria con protagonisti Riccardo Scamarcio e Annabelle Wallis, celebre per la sua partecipazione a Peaky Blinders.

Nel filmato vediamo il duo nei panni di una coppia in crisi che, una notte, si accorge che i loro figli piccoli sono svaniti misteriosamente nel nulla. Da quel momento, il personaggio di Scamarcio inizia una disperata corsa contro il tempo per rintracciarli e salvarli, viste anche le "cattive amicizie" che ha coltivato in passato.

Svaniti nella notte è un remake del film argentino Séptimo di Patxi Amezcua, da cui però si prende molte libertà narrative. La pellicola originale vedeva protagonisti Ricardo Darín e Belén Rueda (se volete recuperarlo è disponibile su Prime Video). La sceneggiatura, che nell'originale era firmata da Patxi Amezcua e Alejo Flah, è stata adattata nella versione italiana da Luca Infascelli. Nel cast ci sono anche Massimiliano Gallo, Gaia Coletti e Lorenzo Ferrante. Svaniti nella notte uscirà in streaming su Netflix l'11 luglio prossimo.

Scamarcio e Netflix coppia vincente

Il film costituisce l'ennesima collaborazione tra la piattaforma streaming e l'attore pugliese che di recente abbiamo visto al cinema con Sei fratelli. In precedenza, Scamarcio è stato il protagonista di film come Lo spietato, sempre diretto da Renato De Maria, Gli Infedeli e Il legame, tutti usciti in streaming su Netflix.

Prossimamente, lo vedremo nei panni di Andrea Modigliana nel biopic Modi, sul pittore diretto da Johnny Depp. Alcune voci, tra cui quella prestigiosa di Variety, sostengono che il film verrà presentato alla prossima Mostra del Cinema di Venezia. Staremo a vedere se al Lido, Scamarcio e Depp saranno insieme sul red carpet di fronte agli obiettivi dei fotografi.