Svalvolati on the road: via libera al sequel con John Travolta, Tim Allen e Martin Lawrence

Disney ha dato dato il via libera al tanto discusso sequel di Svalvolati on the road. John Travolta, Tim Allen e Martin Lawrence dovrebbero tornare nei loro vecchi ruoli.

Secondo The InSneider, la commedia sui motociclisti del 2007 Svalvolati on the road, che ha incassato 250 milioni di dollari in tutto il mondo, ha appena ottenuto il via libera per un sequel.

La Disney sta anche riportando il cast originale, che comprende Tim Allen, John Travolta, Martin Lawrence e William H. Macy. Non si sa ancora se Walt Becker tornerà a dirigere. Non stupitevi se questo film passerà direttamente allo streaming di Disney+.

Tim Allen: per un co-star di Nuovo Santa Clause Cercasi lavorare con Allen è stata "l'esperienza peggiore"

Un sequel rimandato nel tempo

Si tratta di una notizia inaspettata, dato che Svalvolati on the road, che trattava di quattro amici di mezza età che partivano per un viaggio in macchina e finivano per incrociare per errore la strada di una famigerata banda di motociclisti, guidata dal compianto Ray Liotta, ha ottenuto recensioni terribili (14% su Rotten Tomatoes). Un sequel è stato subito annunciato, intitolato "Bachelor Ride", ma alla fine è stato cancellato dalla Disney.

John Travolta con Martin Lawrence, Tim Allen e William H. Macy in Svalvolati on the Road

Come anticipato, Svalvolati on road vedeva protagonisti quattro aspiranti motociclisti di mezza età che cercano l'avventura sulla strada, ma finiscono nel guai quando incontrano una bellicosa gang, i Del Fuegos.

Recentemente, John Travolta ha recitato in The Shepherd diretto da Alfonso Cuarón e in Cash Out - I maghi del furto, inoltre da molto si vocifera che tornerà al fianco di Nicolas Cage in Face/Off 2. Tim Allen manca da un po' sul grande schermo ma è stato recentemente visto nella serie tv Nuovo Santa Clause Cercasi.

Martin Lawrence è tornato a recitare al fianco di Will Smith nel quarto capitolo di Bad Boys, Ride or Die, inoltre ha partecipato alla serie Nehama!! William H. Macy è notoriamente apparso ne Il regno del pianeta delle scimmie.