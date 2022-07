Suzume no Tojimari: il trailer del nuovo film di Makoto Shinkai, autore di Your Name

Makoto Shinkai, dopo il successo di Your Name e Weathering With You, è tornato alla regia con Suzume no Tojimari, il nuovo film animato di cui è stato diffuso un trailer in attesa del debutto nelle sale giapponesi previsto per l'11 novembre.

Il film Suzume no Tojimari racconterà la storia della diciassettenne Suzume e sarà ambientato in varie location del Giappone colpite da disastri di vario genere. La giovane dovrà chiudere le porte che causano quella devastazione.

La storia prenderà il via nella città di Kyushu e Suzume, dopo aver aperto una porta misteriosa, scopre che ci sono porte che si aprono in ogni parte della nazione seminando distruzione e caos.

La teenager si ritroverà alle prese con situazioni mai visti, incontri, addii e moltissime sfide lungo il loro percorso.

La sinossi ufficiale dell'undicesimo film diretto da Makoto Shinkai anticipa:

"Nonostante tutti gli ostacoli affrontati lungo il percorso, l'avventura di Suzume fa emergere un raggio di speranza tra le nostre lotte contro le più dure strade all'insegna dell'ansia e dai problemi che contraddistinguono la nostra vita quotidiana. Questa storia di porte che collegano il passato al presente e al futuro lascerà il segno su tutti i nostri cuori".