Susan Sarandon: "Ho parlato con David Bowie una settimana prima della sua morte"

Susan Sarandon ha recentemente rivelato di aver parlato al telefono con David Bowie poco prima della sua morte: l'attrice di Thelma & Louise ha detto che lei e la rock star "si sono detti alcune cose che dovevano essere dette" durante una conversazione verificatasi una settimana prima della sua morte, avvenuta a causa di un cancro al fegato nel gennaio del 2016.

La Sarandon ha recitato al fianco di Bowie in Miriam si sveglia a mezzanotte nel 1983, ma la loro relazione amorosa è divenuta pubblica soltanto tre decenni dopo. In un'intervista con la rivista The Mail on Sunday's You, l'attrice ha affermato: "Sono stata molto fortunata, ci siamo ritrovati prima che morisse. Abbiamo parlato molto, ci siamo detti alcune cose che dovevano essere dette."

Venezia 2017: uno scatto di Susan Sarandon sul red carpet del premio Kinéo

Prima di queste telefonate, l'ultimo incontro vero e proprio tra Bowie e la Sarandon era stata la premiere di New York del musical del cantante, intitolato Lazarus, nel dicembre 2015, un mese prima che David si spegnesse all'età di 69 anni.

Sempre durante l'intervista, Susan Sarandon ha rivelato di aver parlato ancora una volta con David Bowie prima della sua morte, anche se purtroppo l'ultima non è una conversazione che ricorda chiaramente: "Non riuscivo a dormire, quindi ho preso un sonnifero piuttosto forte e ho fatto questo sogno in cui David mi aveva chiamata. Poi più tardi ho pensato: 'Mi ha davvero chiamata?'. Ho controllato il telefono e si, l'aveva fatto. Non ricordo la conversazione e lui è morto una settimana dopo. È tutto così frustrante."