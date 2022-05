Susan Sarandon, Bette Midler e Megan Mullally nella commedia matrimoniale The Fabulous Four

Un viaggio in florida per risvegliare i sensi per Susan Sarandon, Bette Midler e Megan Mullally, protagoniste della commedia The Fabulous Four.

Le attrici Susan Sarandon, Bette Midler e Megan Mullally reciteranno in The Fabulous Four, commedia matrimoniale diretta dalla regista Jocelyn Moorhouse.

Bette Midler è nonna Diane in una scena di Parental Guidance

La pellicola seguirà due amiche da sempre (Susan Sarandon e Megan Mullally) che si recano a Key West per fare da damigelle d'onore al matrimonio a sorpresa della loro fidanzata del college Marilyn (Bette Midler). In Florida, la passione si riaccenderà, il passato risorgerà e tra le tre amiche voleranno scintille, bevande e romanticismo.

Come anticipa Deadline, il piano è di iniziare la pre-produzione a luglio per dare il via alle riprese a settembre ad Atlanta, Georgia e Key West, Florida.

Richard Barton Lewis produrrà The Fabulous Four per Southpaw Entertainment. La sceneggiatura originale è di Jenna Milly, Ann Marie Allison e Jocelyn Moorhouse. Gabrielle Jerou-Tabak è la produttrice esecutiva.

Susan Sarandon è attualmente impegnata nelle riprese del cinecomic Blue Beetle, dove interpreta la villain Victoria Kord. Bette Midler sarà a breve su Disney+ con l'atteso Hocus Pocus 2. Megan Mullally torna al cinema dopo l'impegno nella serie The Great North e come voce dello show animato Bob's Burgers.