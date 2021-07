Surge: il trailer del film con star Ben Whishaw, premiato al Sundance 2021

Il film Surge, di cui ora è stato condiviso il trailer, ha permesso a Ben Whishaw di conquistare il premio come Miglior Attore al Sundance 2021.

Ben Whishaw è il protagonista di Surge, un thriller psicologico presentato al Sundance 2021 e alla Berlinale di cui online è stato condiviso il primo trailer.

Nel video si assiste ai cambiamenti inaspettati che avvengono nella vita di un giovane apparentemente controllato e tranquillo che stravolge totalmente la propria esistenza in sole 24 oe.

Surge ha permesso a Ben Whishaw di conquistare il premio come Miglior Attore al Sundance Film Festival 2021 e debutterà nei cinema americani e sul circuito on demand il 24 settembre.

Al centro della trama c'è Joseph, un giovane intrappolato in un lavoro senza anima e che conduce un'esistenza priva di emozioni e significato. Dopo un impulsivo atto di ribellione, Joseph scatena la sua versione più selvaggia intraprendendo un viaggio sconsiderato attraverso Londra e capendo finalmente cosa si prova a essere vivi.

La regia di Surge è di Aneil Karia, mentre la sceneggiatura è stata firmata da Rita Kalnejais e Rupert Jones.