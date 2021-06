Supervivientes, Valeria Marini arriva in studio e litiga con il conduttore

Valeria Marini dà spettacolo anche negli studi di Supervivientes: la showgirl, arrivata negli studi spagnoli del programma dopo l'eliminazione, ha litigato anche con il conduttore.

Una delle protagoniste di Supervivientes è stata sicuramente la nostra Valeria Marini: sin dai primi giorni la showgirl, da grande esperta dei reality, ha saputo muovere le giuste dinamiche del gioco finendo spesso al centro di discussioni che, tuttavia, le sono costate varie nomination e infine, l'eliminazione dalla versione spagnola dell'isola dei famosi.

Valeria Marini, che una volta si è anche finta campionessa italiana di apnea per partecipare ad una prova ricompensa che ha puntualmente perso, ieri è tornata negli studi spagnoli dove ha partecipato al programma Conexion Honduras, lo spin off di Supervivientes condotto da Jordi Gonzàlez. Accolta come una diva, Valeria non ha tardato ad avere un breve ma intenso scambio di opinioni con il presentatore.

La Marini è spesso intervenuta interrompendo gli altri naufraghi tanto che Gonzàlez le ha detto: "Ma nelle trasmissioni in Italia siete abituati a fare tutti così che parlate insieme?". Valeria non si è lasciata intimidire e gli ha risposto: "No certo. Alziamo la mano in Italia. Adesso posso parlare?". Il battibecco tra i due è continuato, la Marini, non sappiamo quanto ironicamente, ha detto a Gonzàlez "ti adoro, che poi sei sempre molto simpatico". Il presentatore, che forse non ha creduto nella sincerità di Valeria, le ha risposto "sì certo, io sono tanto carino e simpatico ma mi incazzo pure Valeria Marini".

Parlando della sua esperienza all'Isola dei famosi iberica Valeria ha detto "sono molto felice perché è stato tutto meraviglioso anche se molto difficile. Volevo andarmene ma poi ho pensato che me ne sarei pentita". La Marini ha rivelato che durante il suo soggiorno sull'isola ha perso 12 chili e mezzo.