Valeria Marini: “In Italia sono campionessa di apnea” ma perde la prova a Supervivientes

Valeria Marini ha fatto arrabbiare i naufraghi di Supervintes a cui aveva detto di essere una campionessa italiana di Apnea: la showgirl ha perso la prova del leader e si è ritrovata al centro dell'ennesima polemica.

Valeria Marini non finisci di stupire gli spettatori di Supervivientes, la versione iberica dell'Isola dei Famosi. Nonostante i numerose litigi, o forse proprio per questo, la nostra showgirl è comunque stata salvata nell'ultimo televoto ma poco dopo si è ritrovata al centro di una nuova polemica con i naufraghi per aver fallito la prova del leader.

I concorrenti di Supervivientes, come è successo all'Isola dei famosi di Ilary Blasi, sono divisi in due squadre che gareggiano tra loro per la prova ricompensa. Quando il presentatore ha detto che la sfida su cui dovevano scontrarsi era quella dell'apnea, Valeria si è proposta come volontaria, per convincere i suoi compagni di squadra ha esagerato un poco "Sono bravissima ragazzi fatela fare a me, in Italia ho battuto i record, ho fatto più di due minuti, vado io dai".

Valeria Marini, che alcuni giorni fa è stata accusata di fare pipì' davanti al bagno, ha resistito sott'acqua solo pochi secondi e quando è tornata a riva è stata attaccata dai suoi compagni, rea di aver fatto perdere la prova ricompensa. Valeria si è giustificata dicendo "Ho bevuto un sacco di acqua e non ce l'ho fatta. Normalmente faccio più di due minuti in apnea. Non è che sono una campionessa, ma in Italia a L'Isola dei Famosi ho vinto e sono diventata leader. Qui ho bevuto acqua.