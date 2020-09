Supernova: Colin Firth e Stanley Tucci sono amanti in lotta col tempo nel trailer

Colin Firth e Stanley Tucci sono al centro del trailer di Supernova, dramma gay incentrato su una coppia alle prese con la diagnosi di demenza senile fatta a uno dei due che decide di mettersi in viaggio per andare a trovare amici e parenti sparsi per l'Inghilterra che i due non vedono da tempo.

Scritto e diretto da Harry Macqueen, Supernova segue Sam (Colin Firth) e Tusker (Stanley Tucci), compagni di vita da 20 anni, che si godono una vacanza. I due sono in viaggio attraverso le campagne inglesi sul loro vecchio camper per far visita ad amici, parenti e familiari che non vedono da tempo. Da quando, due anni prima, a Tusker è stata diagnosticata la demenza senile, la loro vita non è più quella di prima. Il lavoro è passato in secondo piano e il tempo trascorso insieme è diventata la cosa più importante. Nel corso del viaggio segreti verranno svelati, la loro relazione verrà messa alla prova e i due innamorati si dovranno confrontare col dramma della malattia.

