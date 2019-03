Supernatural si concluderà con la quindicesima stagione!

Supernatural, la longeva serie in onda su The CW, si concluderà con la quindicesima stagione che sarà composta da venti episodi che scriveranno la parola fine nella storia dei fratelli Winchester. L'annuncio è stato fatto dai protagonisti Jared Padalecki, Jensen Ackles e Misha Collins tramite un video condiviso sui social media.

Jensen Ackles ha spiegato che sono stati loro ad annunciare la notizia della fine di Supernatural al cast e alla troupe: "Nonostante il nostro entusiasmo nell'iniziare a lavorare alla quindicesima stagione questa sarà l'ultima. Quindici anni di uno show che certamente ha cambiato la mia vita, e ha cambiato quelle di questi due ragazzi. Volevamo che lo sentiste da noi".

Padalecki ha ammesso di aver pianto: "Verseremo ancora delle lacrime, ma siamo grati e useremo tutta quell'emozione nella prossima stagione".

Misha ha invece aggiunto: "Anche se la serie si concluderà, questa famiglia non scomparirà".

Ecco il video dell'annuncio:

Supernatural si concluderà quindi a quota 320 episodi dopo aver debuttato su The WB Network, poi trasformato in The CW.

La serie è stata creata da Eric Kripke ed è stata prodotta da Robert Singer, Andrew Dabb, Phil Sgriccia, Jeremy Carver, Eugenie Ross-Leming e Brad Buckner.

The CW, poche settimane fa, aveva annunciato anche la chiusura di Arrow, la sua serie tratta dai fumetti della DC, con le puntate dell'ottava stagione.