Superman: il trailer del film ha infranto un record (negativo) che durava da 18 anni

Il primo trailer del tanto atteso Superman di James Gunn ha confermato che il reboot infrangerà una consuetudine della DC, riportando sul grande schermo uno dei luoghi più iconici dell'universo di Superman, che non appariva sul grande schermo da ben 18 anni. Un ritorno atteso, ma che allo stesso tempo stabilisce un record negativo per la saga dell'Uomo d'Acciaio.

Un nuovo inizio per Superman

L'annuncio del nuovo Superman è arrivato all'inizio del 2023, come parte del nuovo corso per l'Universo DC, sotto la guida di James Gunn e Peter Safran. David Corenswet è stato scelto per vestire i panni del nuovo Uomo d'Acciaio, e abbiamo avuto il nostro primo assaggio della sua interpretazione nel trailer rilasciato poche settimane fa.

Superman e Krypto

Il trailer non ha solo mostrato il nuovo Superman, ma ha anche anticipato luoghi cruciali per la mitologia del personaggio, come il Daily Planet e la LuthorCorp, ma soprattutto la nuova versione della Fortezza della Solitudine. Questo luogo, fondamentale nella crescita di Superman, è il posto in cui l'eroe esplora la sua eredità kryptoniana e scopre il suo scopo sulla Terra, trasformandosi nel simbolo di speranza che conosciamo.

La Fortezza della Solitudine è sempre stata uno degli elementi più iconici nella vita di Superman, ma la sua rappresentazione sul grande schermo è stata molto variabile. L'ultima volta che l'abbiamo vista in una versione fedele ai fumetti è stato in Superman Returns del 2006, con Brandon Routh nel ruolo dell'Uomo d'Acciaio. In quel film, la Fortezza fungeva da base operativa per Superman, mentre affrontava Lex Luthor.

Il regista Bryan Singer sul set di Superman Returns.

Prima di Superman Returns, la Fortezza era stata parte fondamentale anche delle pellicole con Christopher Reeve, ma successivamente è stata messa da parte, a partire dal 2013 con L'Uomo d'Acciaio, dove la versione di Henry Cavill della Fortezza è stata drasticamente cambiata. Nel film diretto da Zack Snyder, la struttura non aveva nulla a che fare con la gigantesca e cristallina versione dei fumetti, ma si trattava piuttosto di un'installazione kryptoniana, ridisegnata per adattarsi alla visione del regista.

Un ritorno fedele ai fumetti

Nel trailer del nuovo film, tuttavia, la Fortezza della Solitudine sembra finalmente tornare alle sue origini fumettistiche. La rappresentazione appare incredibilmente fedele ai disegni classici, con enormi cristalli di ghiaccio che emergono dal terreno, formando una grotta imponente e maestosa. Inoltre, l'AI robotica Kelex, che ha sempre assistito Superman nella Fortezza, sembra essere stata finalmente riportata alla sua forma originale, con un aspetto molto più simile a quello dei fumetti rispetto alle versioni precedenti.

Superman: Lois Lane (Rachel Brosnahan) e il team del Daily Planet in una still dal trailer

Sebbene i dettagli sul ruolo esatto che la Fortezza avrà nel prossimo film siano ancora pochi, sembra che il luogo avrà un'importanza centrale. Secondo alcune anticipazioni, sarà proprio nella Fortezza che si svolgerà una battaglia, che potrebbe concludersi male per Kelex. Una cosa è certa: il ritorno della Fortezza della Solitudine, nella sua versione più autentica, segna la fine di un lungo periodo di attesa e rappresenta un record negativo per il franchise: è infatti dal 2006 che non vediamo una riproduzione fedele ai fumetti di questo elemento così iconico. Una lunga attesa che, finalmente, sta per concludersi.