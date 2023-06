Superman Returns, stasera su Canale 20: trama cast e recensione del film con Kevin Spacey

Superman Returns è il film che Canale 20 Mediaset manda in onda stasera, 20 giugno, in prima serata, con inizio alle 21:05. La pellicola, prodotta dagli Stati Uniti e dall'Australia, è diretta da Bryan Singer e scritta da Michael Dougherty e Dan Harris. Le musiche sono di John Ottman. Trama, cast, recensione e curiosità del lungometraggio.

Kate Bosworth e Brandon Routh in Superman Returns

Superman Returns: Trama

Dopo un lungo soggiorno nei perduti territori del pianeta Krypton, Superman torna sulla Terra ma ha un'amara sorpresa: la sua amata Lois Lane si è rifatta una vita senza di lui e gli abitanti di Metropolis non hanno più bisogno del loro supereroe. Ma la scarcerazione di Lex Luthor, suo acerrimo nemico, rende il suo ritorno assolutamente necessario.

Eva Marie Saint e James Karen in Superman Returns

Superman Returns: Curiosità

Superman Returns è arrivato per la prima volta nelle sale italiane l'1 Settembre 2006 distribuito da Warner Bros. La data di uscita originale è il 28 Giugno 2006 negli USA. Le riprese del film si sono svolte in Australia e negli Stati Uniti.

Prima de L'uomo d'acciaio, l'attore Henry Cavill era già stato contattato per interpretare Superman in un film mai realizzato, che si sarebbe dovuto intitolare Superman: Flyby. In seguito, il progetto si sarebbe evoluto in Superman Returns, e Brandon Routh sarebbe stato infine scelto come protagonista.

Il regista Bryan Singer ha scelto l'attore Brandon Routh per interpretare Superman dopo un'ampia ricerca che ha coinvolto oltre 200 attori.

Il film era originariamente previsto come un sequel diretto di Superman II

Superman Returns: Trailer e recensione

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity, qui invece trovate la nostra recensione di Superman Returns.

Superman Returns è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 74% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 72 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 6.1 su 10

Kevin Spacey con Parker Posey in Superman Returns

Superman Returns: Interpreti e personaggi