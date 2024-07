Superman, il regista di Twisters: "David Corenswet è perfetto come supereroe"

David Corenswet stava girando Twisters durante le audizioni per Superman e il regista Lee Iaac Chung ha spiegato perché era convinto che sarebbe stato perfetto.

Il regista di Twisters, Lee Isaac Chung, ha commentato la scelta di David Corenswet per il ruolo di Superman.

Nel disaster movie in arrivo nei cinema, l'attore ha la parte di Scott, un membro del team guidato da Javi, il personaggio affidato ad Anthony Ramos.

Il commento del regista

Intervistato dal podcast Inside Total Film, il filmmaker ha spiegato: "Lui ha una presenza così imponente, grande e straordinaria, ma c'è inoltre questa purezza genuina in lui, in un modo strano, che sembra davvero adatta a Superman".

Chung, parlando di David Corenswet, ha aggiunto: "Mi ricordo quando è tornato dalle audizioni che ha fatto a Los Angeles. Lui è tornato sul set e stava ancora portando da noi quel Superman. Lui è qualcuno che rimane un po' nel ruolo. Non sto dicendo che segue il metodo, ma prende un po' il controllo su quell'aura".

Corenswet nel ruolo di Clark Kent

Il regista ha ribadito che si era convinto che avesse ottenuto la parte quando era tornato sul set: "Era questa strana sensazione che avevo, che sembrasse perfetto per la parte. Mi sembrava perfetto".

Il regista di Twisters ha quindi sottolineato che James Gunn è stato fortunato a trovarlo perché l'attore "è una vera scoperta e sarà grandioso nel ruolo".

Cosa racconta Twisters

Nel film di Chung, Daisy Edgar-Jones nei panni di Kate Cooper, un'ex cacciatrice di tempeste che ora studia la formazione dei tornado attraverso modelli matematici dopo essersi allontana dalle regioni più a rischio. Anthony Ramos interpreta Javi, amico e collega di Kate, mentre Glen Powell interpreta Tyler Owens, un famoso cacciatore di tempeste e star dei social media. Con loro nel cast Brandon Perea, Sasha Lane, Kiernan Shipka, David Corenswet, Nik Dodani, Daryl McCormack e Maura Tierney.

Con l'intensificarsi della stagione delle tempeste, si scatenano fenomeni terrificanti mai visti prima, e il geuppo composto da Kate, Tyler e i loro team in competizione si ritrovano sul percorso di molteplici sistemi di tempeste che convergono sull'Oklahoma centrale, mettendo a rischio la vita degli abitanti della regione.