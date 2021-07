Superman: Michael B. Jordan sta sviluppando un progetto per HBO Max

L'attore Michael B. Jordan sta sviluppando un nuovo progetto con protagonista Superman che verrà realizzato per HBO Max.

Michael B. Jordan sembra sia al lavoro su un progetto legato a Superman destinato a HBO Max. Il supereroe è inoltre in questi mesi al centro del lungometraggio in fase di sviluppo per Warner Bros e Bad Robot, che verrà scritto da Ta-Nehisi Coates.

L'attore Michael B. Jordan, con la sua casa di produzione Outlier Society, ha assunto uno sceneggiatore per il progetto destinato alla piattaforma di streaming. Secondo le indiscrezioni di Collider si tratterebbe di una miniserie e dovrebbe avere come protagonista Val-Zod, un personaggio tratto dai fumetti della DC che è sempre stato afroamericano tra le pagine fin dal suo debutto.

Il nuovo film prodotto dalla Bad Robot, invece, dovrebbe avere al centro una nuova versione di Kal-El. Le due storie dovrebbero quindi essere indipendenti.

La star, da tempo coinvolta nel tentativo di portare sugli schermi un supereroe nero, sembra non avesse apprezzato l'idea di riportare nelle sale il personaggio di Clark Kent ingaggiando semplicemente un altro attore mantenendo però la storia "tradizionale", dando così spazio alla diversità solo in modo superficiale.

Per ora, inoltre, non è stato svelato se la star di Creed stia valutando la possibilità di essere coinvolto come protagonista e recitare con la parte del supereroe.