Superman: Matthew Vaughn svela i dettagli della sua trilogia rifiutata da Warner Bros

Vaughn era stato avvicinato dalla Warner per una trilogia su Superman sviluppata in collaborazione con il fumettista Mark Millar.

Nel corso di una nuova intervista, Matthew Vaughn ha raccontato di essere stato contattato dalla Warner per sviluppare una trilogia su Superman prima che lo studio decidesse di dare il via libera a L'uomo d'acciaio di Zack Snyder.

La trilogia sarebbe stata sviluppata dal regista in collaborazione con il fumettista Mark Millar. "Io e Mark ci siamo seduti e abbiamo progettato una trilogia, l'abbiamo proposta alla Warner Bros. prima de 'L'uomo d'acciaio'... Abbiamo proposto come fare una trilogia di film su Superman e la Warner ha detto che non era interessata", ha rivelato Vaughn. "Non è andata oltre".

Vaughn ha svelato inoltre che la sua trilogia avrebbe richiamato nei toni il Superman di Richard Donner del 1978 e avrebbe incluso cattivi come Lex Luther, Zod e Braniac.

"Penso che Donner abbia fatto centro", ha detto Vaughn. "Wonder Woman ha funzionato molto bene perché era fondamentalmente il film Superman di Donner ma reimmaginato come Wonder Woman. Io avrei fatto una versione più moderna di Donner. La nostra grande idea era che Krypton non esplodeva. Solo alla fine lo faceva. Il padre aveva ragione, ma aveva sbagliato i tempi. Quando Superman è cresciuto, improvvisamente c'era un esodo di massa e si scatenava l'inferno. Questa era la nostra idea principale".

Kingsman 3: Matthew Vaughn svela quando inizieranno le riprese

Vaughn ha poi dichiarato di essere stato recentemente contattato da James Gunn in vista del nuovo DC Universe, ma che al momento non sta lavorando su nessun progetto dello studio. Nella stessa intervista, Vaughn ha parlato della sua idea per un reboot di Star Wars.