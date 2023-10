Star Wars, Matthew Vaughn: 'Vorrei realizzare un reboot sulla famiglia Skywalker'

Matthew Vaughn ha rivelato che vorrebbe girare un film reboot di Star Wars dedicato alla famiglia Skywalker.

Il regista ha parlato del possibile progetto durante il New York Comic Con 2023, che si è svolto nel weekend negli Stati Uniti.

L'idea del regista

Il regista Matthew Vaughn, intervistato da ScreenRant, ha spiegato: "Se volessero realizzare un reboot di Star Wars, gettare le basi della storia degli Skywalker direi 'Ehi, quello sarebbe interessante perché, per me, deve essere qualcosa di così coraggioso, così diverso e così audace'".

Il filmmaker ha poi aggiunto, commentando il fatto che per ora la Lucasfilm non sembra intenzionata a produrre un film sugli iconici personaggi al centro della trilogia originale: "Hanno detto che non si può fare. Io penso: ci sono stati tre Spider-Man, i film di Bond... Di cosa state parlando? Perché non può succedere? Non controllo Star Wars, ma farei qualcosa di grande, coraggioso, con dei personaggi grandiosi. Voglio vedere Luke Skywalker, la principessa Leia, Han Solo e Chewie entrare in azione. Non qualche cugino molto distante. A chi importa?".

Dune e Star Wars: due galassie così lontane e così vicine

Durante l'evento di New York, Vaughn ha inoltre dichiarato che la sceneggiatura del sequel di The King's Man - Le origini è ormai pronta ed è "piuttosto interessante", confermando che il prossimo capitolo coprirà "l'ascesa di Hitler" e come fu fondamentalmente sostenuto dall'aristocrazia inglese durante la sua ascesa al potere in Germania.