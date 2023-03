Superman Legacy: una fan art immagina Wolfgang Novogratz con il nuovo costume

Con la conferma che sarà James Gunn a dirigere Superman: Legacy, adesso lo studio potrà concentrarsi sul casting, in special modo su quello del protagonista che erediterà il mantello dell'ultimo figlio di Krypton da Henry Cavill. In una nuovissima fan art, un artista ha provato a immaginare Wolfgang Novogratz nel ruolo.

Nella fan art, Novogratz indossa un costume da Superman corazzato che ricorda un po' l'aspetto dei personaggi dei New 52 e di Injustice. Al momento non c'è nessuno in lizza per il ruolo di Clark Kent/Superman in Superman: Legacy, ma di sicuro Gunn sceglierà qualcuno che riterrà adatto al suo film.

Novogratz, 25 anni, è noto per aver preso parte a film come Assassination Nation e serie come Grown-ish.

"Siamo onorati di essere i custodi di questi personaggi DC che abbiamo amato fin da bambini", avevano dichiarato Gunn e Peter Safran in una dichiarazione congiunta. "Non vediamo l'ora di collaborare con gli scrittori, i registi e gli attori più talentuosi del mondo per creare un universo integrato e multistrato che permetta ancora l'espressione individuale degli artisti coinvolti. Il nostro impegno verso Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Harley Quinn e gli altri personaggi della DC è pari solo al nostro impegno verso la meraviglia delle possibilità umane che questi personaggi rappresentano. Siamo entusiasti di rinvigorire l'esperienza cinematografica in tutto il mondo mentre raccontiamo alcune delle storie più belle e più grandiose mai raccontate".

Superman: Legacy arriverà al cinema l'11 luglio 2025.